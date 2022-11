Mitteldeutschland kompakt | 30.11.2022

Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Eine Beschränkung der Wählbarkeit verletze das Grundrecht auf Gleichbehandlung und sei deshalb unwirksam, hieß es in der Begründung. Geklagt hatten zwei pakistanische Staatsangehörige, die für den Integrationsbeirat des Landkreises Leipzig kandidieren. In dem Gremium dürfen aber seit einigen Jahren nur noch Mitglieder sein, die entweder die deutsche Staatsangehörigkeit oder ein gesichertes Aufenthaltsrecht besitzen. Beides erfüllten die Kläger nicht.

Wie die Stiftung Wald mitteilte, sollen mit der Kampagne die Schäden durch Dürre, Stürme und Insekten in sächsischen Wäldern ausgeglichen werden. Dafür sollen laut Geschäftsführer Henrik Lindner bis 2027 so viele Spenden gesammelt werden, dass für jeden Einwohner Sachsens ein Baum gepflanzt werden kann. Rund vier Millionen neue Bäume sollen so in den nächsten Jahren gesetzt werden.