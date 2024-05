Gibt man einfach nur die Begriffe "Ferienlager", "Ferienfreizeit" oder "Feriencamp" in die Suchzeile des Internetbrowsers ein, erhält man eine verwirrende Vielzahl von Anbietern. Suchen Sie deshalb zielgerichtet nach der Region, wo Sie Ihr Kind hinschicken möchten, zum Beispiel "Ferienlager Ostsee" oder "Ferienfreizeit Thüringer Wald" etc. Alternativ können Sie auch nach einer bestimmten Freizeitaktivität suchen, wie etwa "Ökocamp", "Sport", "Reiterferien" oder "Badeurlaub". Fazit: Je genauer Sie wissen, was Sie und Ihr Nachwuchs sich vorstellen, umso besser finden Sie sich im Dschungel der Angebote zurecht.

Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jens Kalaene