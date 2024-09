Es geht um eine Betrugsmasche, mit der die Täter tatsächlich schon einen Millionenschaden angerichtet haben. Ein Zuschauer wandte sich kürzlich an die SWR-Sendung "Marktcheck" mit dem Hinweis, dass er in seiner Banking-App auf einmal 30 Anmeldungen für Abbuchungen per SEPA-Lastschrift über jeweils 49 Euro für Deutschlandtickets registrierte. Das macht eine monatliche Summe von insgesamt fast 1.500 Euro aus. Und das von einer Verkehrsgesellschaft, mit welcher der Zuschauer noch nie zu tun hatte. Zwar ließ er die Abbuchungen zurückgehen, aber dann kamen neue Abbuchungsversuche und später eine Menge Mahnschreiben.