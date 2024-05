Die Masche mit dem angeblichen Amtsgericht Hamburg ist nur eine von unzähligen. Sehr häufig behaupten die Täter in den SMS, dass den Betroffenen zum Beispiel ein Paket nicht zugestellt werden konnte oder dass ihr Bankkonto gesperrt wurde. Und um das in Ordnung zu bringen, müssten sie eben eine Nummer anrufen oder einen Link anklicken, der in der SMS steckt.

Auf gar keinen Fall solle man einen Link anklicken, denn dahinter könnte eine gefährliche App oder ein Virus stecken, warnt Verbraucherschützerin Mertin. "Dieses Virus liest dann Ihre Daten aus. Es kann passieren, dass massenweise SMS versendet werden an all Ihre Kontakte oder dass auch Anrufe im Hintergrund gestartet werden, Sie bekommen das gar nicht mit. Das kann schnell teuer werden", erklärt Mertin. Und natürlich sollte auch keine Telefonnummern angerufen, die in diesen SMS angegeben werden. In jedem Fall gilt, so Mara Mertin, die SMS sollte sofort gelöscht werden.