Was das bringt Frau Petersen? Wozu ist diese Rentenübersicht da?

Mit der digitalen Rentenübersicht ist es Bürgern erstmals möglich, Informationen über die eigene Altersvorsorge, Ansprüche aus der gesetzlichen Rentenversicherung, der betrieblichen und der privaten Altersvorsorge in einem Gesamtüberblick einzusehen.

Also ein individueller Überblick als Einstiegstor in die Beschäftigung mit der eigenen Rente?

Die digitale Rentenübersicht kann auch eine gute Grundlage sein, um zu erkennen, dass man noch mehr für die eigene Altersvorsorge tun müsste - und sich dann zum Beispiel Beratung holen.

Also nicht erst kurz vor Rentenbeginn reinsehen! Was kann man denn alles sehen in dem Angebot?

Man kann in jedem Erwerbsalter in das Angebot schauen - am stärksten angesprochen werden wohl die Menschen zwischen 35 und 55 Jahren sein.

In dem ersten Schritt der digitalen Rentenübersicht sollen etwa entsprechende "Brüche"in der gesetzlichen sichtbar werden. Die Daten der betrieblichen und privaten Altersvorsorge sind aktuell noch freiwillig. Hier hoffen wir natürlich, dass sich weitere Vorsorgeeinrichtungen anbinden lassen. Was die Nutzer aktuell nicht sehen, sind die Anwartschaften aus der Altersversorgung der Beamtinnen und Beamten und den berufsständischen Versorgungswerken. Ist die Altersvorsorge ausreichend oder gibt es Brüche? Das können Nutzer des neuen Angebotes auf einen Blick erfahren. Bildrechte: imago images/Winfried Rothermel

Was muss ich tun, damit ich in das Portal reinkomme?

Wenn sie die öffentliche Seite der digitalen Rentenübersicht aufgerufen haben dann gelangen Sie von hier in den sogenannten geschützten Bereich. Da startet man den Abruf der sensiblen Daten. Dafür muss man sich in einem ersten Schritt authentifizieren - etwa mit dem elektronischen Personalausweis (braucht eine Skip-Funktion) und der Steueridentifikationsnummer (meist auf dem Einkommenssteuerbescheid zu finden). 150.000 Nutzer haben sich bereits mit dem elektronischen Personalausweis angemeldet, für den ich auch nochmal werben will.

Elektronischer Ausweis Die Online-Ausweisfunktion ermöglicht seit 2010 eine einfache und sichere Identifizierung im Internet. Hierfür legt der Ausweisinhaber seine Karte auf ein Lesegerät - das kann auch ein Smartphone sein - und gibt seine Geheimzahl ein. Auf diese Weise können Besitzer der Karte in Zukunft online ein Führungszeugnis beantragen, Steuererklärungen abgeben oder eine Auslandsadresse nachweisen.

Wenn der Einstieg geglückt ist - was kann ich dann als Nutzer machen?

Sie können dann im Portal, wenn sie die Authentifizierung abgeschlossen haben, im Portal auswählen, ob sie alle angebundenen Vorsorgeeinrichtungen anfragen. Dann ist gibt ja Menschen, die vielleicht auch nicht mehr genau wissen, wo sie überall fürs Alter vorgesorgt haben. Oder aber sie wählen entsprechende Vorsorgeeinrichtungen aus. Und dann starten startet das den Abruf der elektronischen Daten.

Es ist so, dass die Vorsorgeeinrichtungen, die bei uns angebunden sind, synchron antworten. Aber es gibt natürlich auch kleinere Vorsorgeeinrichtungen, die vielleicht etwas mehr Zeit brauchen. Wir haben in dem Quartal eine Frist von fünf Tagen vorgesehen, in dem dann die Rückmeldung auch eintreffen sollen.

Ersetzt denn diese Webseite meine persönliche Kontenklärung?

Nein, die Kontenklärung dient dazu, dass die entsprechenden rentenrechtlichen Zeiten in ihrem individuellen Rentenkonto bei der Rentenversicherung gespeichert sind. Und das ist die Grundlage, auf die die digitale Rente ein Stück weit zurückgreifen. Also wir bilden der digitalen Rentenübersicht die entsprechenden Daten aus der jeweiligen Rentenübersicht, die man einmal im Jahr bekommt ab. Und das heißt, es ist immer noch notwendig, die Kontenklärung dann auch durchzuführen, damit auch alle Zeiten erfasst sind.

Zeigt die Rentenversicherung im Netz das gleiche wie der jährliche Brief der gesetzlichen Rentenversicherung oder mehr?

Der absolute Vorteil der digitalen Rentenübersicht ist, dass Sie in einem Gesamtüberblick auf allen drei Säulen der Alterssicherung die individuellen Brüche zusammengefasst dargestellt kommen.

Sie können die entsprechenden Daten dann auch für eine individuelle Beratung exportieren - beispielsweise bei der Rentenversicherung oder einer Verbraucherschutzorganisation. Vorteil gegenüber dem Brief der Rentenversicherung: Gesamtüberblick über alle Säulen der Alterssicherung. Bildrechte: imago/bonn-sequenz

Das Ganze steckt noch in der Pilotphase. Was wird sich noch tun am Angebot?

Wir werden über die nächsten Wochen und Monate immer weitere Funktionalitäten dazu schalten und auch weitere Vorsorgeeinrichtungen anbinden. Das digitale Rentenangebot wird noch bis Jahresende ausgebaut. Bildrechte: imago/Lichtgut

Sehe ich zum Beispiel auch meine Riester-Verträge?

Ganz genau. Riester ist ein sehr gutes Beispiel. Also wenn Sie eine klassische Rentenversicherung abgeschlossen haben, dann wird die künftig auch in der digitalen Rentenübersicht abgebildet sein. Wie auch Riester-Fondssparpläne und solche Produkte. Pensionskassen, Pensionsfonds - das soll alles abgebildet werden. Es ist aber bisher noch freiwillig.

Infos zum Experten Imke Petersen ist Leiterin der Zentralen Stelle für die digitale Rentenübersicht.