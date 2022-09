Die Debitkarte wird auch ganz nett angepriesen und wer nun umschwenkt, dürfte spätestens im nächsten Urlaub eine böse Überraschung erleben. Nämlich dann, wenn er am Mietwagenschalter steht und sein Auto abholen will. Oder bei der Hotelbuchung oder beim Einchecken im Hotel nach der Kreditkarte gefragt wird. In diesen Fällen werden nämlich international meistens nur Kreditkarten akzeptiert, weil auf dieser eine Kaution geblockt werden kann. Bedeutet: Das Kreditkartenunternehmen garantiert damit die Zahlung dieser Kaution, zum Beispiel wenn das Auto beschädigt wird, nicht vollgetankt zurückgegeben wird, im Hotel eine Restaurantrechnung aufläuft oder im Zimmer telefoniert wird. Ohne Kreditkarte gibt es schlicht das Auto oder Zimmer nicht, selbst wenn man im Voraus den Mietpreis komplett bezahlt hat.