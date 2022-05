Auch wenn die Preise für fast alles in letzter Zeit stark gestiegen sind, an einer Auslandsreisekrankenversicherung sollten Sie nicht sparen.

Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen im Ausland nur eingeschränkten oder gar keinen Schutz. Innerhalb Europas und in Ländern, mit denen Deutschland ein Sozialversicherungsabkommen hat, bezahlen Sie für eine Behandlung dabei nur den Satz, der im jeweiligen Urlaubsland gilt. Dabei werden aber nicht alle Arztkosten übernommen beziehungsweise Sie müssen in Vorleistung gehen und sich die Kosten später erstatten lassen. In Frankreich zum Beispiel gibt es eine Eigenbeteiligung, die vom Patienten zu leisten ist. Medikamente müssen Sie in den vielen Fällen selbst zahlen. Für einen Krankenhausaufenthalt können schnell mehrere Tausend Euro zusammenkommen, ganz zu schweigen von den Kosten für einen Rücktransport. Der wird grundsätzlich nicht von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Auch bei privat Versicherten ist er nicht immer inbegriffen.