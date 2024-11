Gummihandschuhe sind vor allem Selbstschutz. Die gründlich gewaschene, im Krankenhaus oder im Lebensmittelbereich auch desinfizierte Hand, gibt weniger Erreger weiter als der Gummihandschuh. Das ist das Ergebnis der Datenanalysen nach der Corona-Pandemie. Prof. Mathias Pletz sieht deshalb auch die Fleischverkäuferin kritisch, die mit dem Gummihandschuh zwischen Geld und Wurst wechselt. Auf unserer Haut und auch auf Metallen fühlen sich Erreger nicht so wohl. Kupfer und Silber sind hier gerade für die Forschung sehr interessant. Bis diese als Beschichtung unsere Kontaktflächen - zum Beispiel in Kliniken - erreicht haben, gilt: Nach der Klinke ist vor dem Händewaschen.

"Wir haben in Deutschland pro Jahr im Schnitt 250.000 Menschen, die mit einer Lungenentzündung ins Krankenhaus müssen und von denen sterben 13 Prozent", so Prof. Pletz. In Zahlen: 32.000 Menschen, die mit einer Impfung möglicherweise überlebt hätten. Zum Vergleich: 2023 hatten wir in Deutschland 2.839 Verkehrstote zu beklagen.