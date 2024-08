Wird das Tier zu Hause betreut, sollte dies nur durch Vertrauenspersonen erfolgen, die über eine gewisse Erfahrung im Umgang mit der jeweiligen Tierart verfügen.



Eine detaillierte Einweisung in Haltung, Ernährung und Pflege sollte bereits einige Wochen vor Reisebeginn erfolgen, wobei einige Testläufe (Wochenende) von Vorteil sind, in denen sich Tier und Betreuer kennenlernen können. Wichtig dabei sind auch das Wissen des Betreuers um bestimmte Rituale, Gewohnheiten und gegebenenfalls Kommandos, um so die eigentlichen Tierbesitzer möglichst optimal zu vertreten.



Es sollte eine Alternative geben, für den Fall, dass der Betreuer selbst erkrankt oder die Pflege seines Schützlings nicht mehr wahrnehmen kann.



Bei Tieren mit der Notwendigkeit einer regelmäßigen Verabreichung von Medikamenten, sollten diese in ausreichender Menge vorhanden sein und die Betreuer über das Prozedere der Anwendung genau instruiert werden. Generell sollten die Anschrift und Telefonnummer des Haustierarztes und gegebenenfalls Impfausweise und sonstige das Tier betreffende Unterlagen dem Betreuer übergeben werden.



Für den Notfall ist es empfehlenswert, dass der Besitzer dem Betreuer die Ferienanschrift und gegebenenfalls die Mobilfunknummer, unter der er erreichbar ist, bekannt gibt