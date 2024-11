Papprollen von Küchenkrepp oder Toilettenpapier werden eigentlich in den Müll geworfen. Schade drum, denn sie sind super um daraus Neues zu basteln. Für den Adventskalender brauchen wir 24 Papprollen (10-12cm). Diese werden zunächst an einer Seite zusammengedrückt, ein Aufhängband dazwischen geklemmt und mit Heißkleber fixiert. Nun werden die Pappbehälter mit Süßigkeiten und kleinen Überraschungen gefüllt, wieder zusammengedrückt und mit Heißkleber verschlossen.

Dann werden die Rollen noch bemalt, dekoriert und mit Zahlen und Aufhängebändern versehen. Die 24 kleinen Adventspäckchen können zum Beispiel an einer Treppe oder an Zweigen aufgehängt werden.

Jedes Jahr gibt es in der Vorweihnachtszeit Basteltrends im Internet. In diesem Jahr ist es der Zollstockstern. Dafür wird ein (kaputter) Zollstock in Form eines Sterns gelegt und die Spitzen und flexiblen Ecken werden mit Heißkleber fixiert. Nun kann der Stern angemalt oder gesprüht werden. Als nächstes wird der Stern zum Beispiel mit etwas Tannengrün und Basteldraht umbunden.