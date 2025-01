Für das Windlicht, das übrigens auch ein ideales Geschenk ist, braucht man zunächst ein Glasgefäß - wie eine Vase oder ein Marmeladenglas. Im unteren Bereich des Glases wird nun doppelseitiges Klebeband rundherum geklebt. Nun werden Strohhalme auf unterschiedlicher Länge abgeschnitten und an das Glas geklebt. Die Strohhalme sollten dicht aneinanderkleben, bis das gesamte Glas rundherum bedeckt ist. Nun wird das Glasgefäß gedreht und alle Strohhalme werden jeweils mit etwas Heißkleber geschlossen. Zum Schluss werden die Strohhalme mit Blüten und Gräsern gefüllt und in die Mitte kommt eine Kerze.

Wandkränze sind eine einfache und schnelle Möglichkeit, kahle Wände oder Türen zu dekorieren. Für den ersten Wandkranz werden viele Trinkhalme so nebeneinandergelegt, dass sie nicht bündig, sondern in unterschiedlichen Höhen eng nebeneinanderliegen. Nun werden diese Halme mit Klebeband aneinander fixiert. Als Nächstes wird ein Metallring genommen und so über das entstandene Trinkhalm-Band gelegt, dass die Hälfte damit gefüllt werden kann. Die Rundung des Rings wird jetzt mit einem Stift abgezeichnet, diese Linie mit Heißkleber nachgemalt und schließlich wird der Bogen ausgeschnitten. Nun wird das Trinkhalm-Band mit Heißkleber in den Ring geklebt. Auf die Klebekante wird - um kleine Fehler zu verdecken - ein Juteband aufgeklebt. Zum Schluss wird an dem Ring eine Juteschnur zum Aufhängen angebracht und dann werden die Halme mit Blüten und Gräsern gefüllt.