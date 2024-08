Nichterscheinen am Flughafen ist keine Rücktrittserklärung

Pamela Palmenwind hat für den Sommer 2021 eine Pauschalreise nach Mallorca gebucht. Das Geld dafür – rund 1.100 Euro – begleicht sie im Voraus. Wegen der Corona-Lage scheut sich Frau Palmenwind dann doch davor, ins Ausland zu reisen. Und so entscheidet sie sich, daheim zu bleiben. Am Abreisetag erscheint sie nicht am Flughafen und schickt dem Veranstalter eine Mail mit der Aufforderung zur Stornierung der Reise – allerdings erst vier Minuten nach der geplanten Abflugzeit. Der Reiseveranstalter ist immerhin so kulant, ihr nur 50 Prozent des ursprünglichen Gesamtpreises in Rechnung zu stellen, den Rest bekommt sie zurück. Das genügt Frau Palmenwind aber nicht. Vor dem Amtsgericht München klagt sie auf Rückzahlung der kompletten Kosten. Schließlich habe sie noch vor Reisebeginn wirksam den Rücktritt erklärt.