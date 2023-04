Das Ehepaar Wild* bucht für März 2020 eine Motorradtour durch Marokko. Beide freuen sich auf das Abenteuer, doch wegen der sich ausbreitenden Corona-Pandemie gibt es Ungereimtheiten. So werden die Wilds bei der Abfertigung am Flughafen für den Hinflug von der Fluggesellschaft darüber informiert, dass der Flughafen von Marrakesch tags darauf geschlossen werde. Die Rückreise gestaltet sich also unsicher und so entscheidet sich das Paar die Reise abzusagen und fordert vom Veranstalter der Motorradtour die Erstattung des vollen Reisepreises von 2335 Euro. Der Veranstalter möchte allerdings eine Stornogebühr einbehalten und so landet der Fall über mehrere Instanzen letztlich beim Bundesgerichtshof. Die Richter geben den Reisenden recht.