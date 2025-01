Zutaten

350 g Mango-Fruchtfleisch

7-8 g Sofortgelatine

½ TL Vanilleextrakt

1 TL Zitronensaft

2 Eiweiß (Größe M)

80 g Puderzucker

200 ml frische Sahne (Minimum 32-35 % Fett)

150 g Mascarpone

Bildrechte: MDR / Aurélie Bastian

Zubereitung

Mango (1 bis 2) aufschneiden und das Fruchtfleisch herauslösen.

Das Fruchtfleisch der Mango, Vanilleextrakt, Pulver der Sofort-Gelatine und Zitronensaft in eine Schüssel geben.

Die Zutaten in der Schüssel mit einem Handmixer fein mixen. Die Konsistenz der Zutaten soll homogen wie eine Creme sein (feines Püree).

Eier in Eiweiß und Eigelb auftrennen.

In einem Topf etwas Wasser zum Kochen bringen.

Eiweiß in eine hitzebeständige Schüssel geben (ideal eignet sich hierzu eine Metallschüssel), auf den dampfenden Topf setzen und ca. 6 – 8 Minuten lang mit den Quirlen des Handrührgeräts zu einer cremigen Masse aufschlagen. Wenn das Eiweiß anfängt, weiß zu werden, Zucker in die Schüssel zum Eiweiß reinrieseln. Die Masse so lange weiter aufschlagen, bis der Eischnee fest ist. Den fertigen Eischnee kurz auf die Seite stellen.

In eine weitere Schüssel Sahne, Puderzucker und Mascarpone geben. Alle Zutaten zu einer festen Schlagsahne aufschlagen.

Die aufgeschlagene Sahne unter die Mango-Creme vorsichtig unterheben.

Bildrechte: MDR / Aurélie Bastian Anschließend die Baiser-Masse unterheben, bis eine fertige Creme entsteht. Die fertige Creme auf die vorbereiteten Soufflé-Schälchen verteilen. Idealerweise etwas mehr Creme in das Soufflé-Schälchen geben - so dass ein kleiner Berg entsteht und die Soufflés etwas höher sind.

Die fertigen Soufflés 1 Nacht in den Tiefkühler stellen.

Die Soufflés 30 Minuten vor dem Servieren aus dem Tiefkühler herausnehmen und mit Mango Stückchen und einem Minzblatt dekorieren.

Tipp Damit die Soufflés etwas höher werden, die Soufflé-Schälchen außen mit Alupapier 5 cm über den Rand stehend einschlagen und dann die Creme eingießen.

Bildrechte: MDR / Aurélie Bastian

Zutaten

500 g Mango-Fruchtfleisch

2 EL Honig

½ TL Vanilleextrakt

40 g Puderzucker

50 g Mehl T405 (oder Speisestärke)

3 EL Wasser

180 g Eiweiß (3 bis 4 Eier / Größe M)

60 g Zucker (extra fein)

Zubereitung

Mango (1 bis 2 Stück) aufschneiden und das Fruchtfleisch herauslösen.

Das Mango-Fruchtfleisch in Stückchen schneiden und mit Puderzucker sowie 3 EL Wasser in eine Schüssel geben. Die Zutaten mit einem Pürierstab zu einer feinen Creme pürieren.

In die Mango-Creme Mehl einstreuen und gut vermischen.

Die Mango-Creme-Mehlmischung in einen Topf geben und langsam erhitzen. Die Creme kurz zum Kochen bringen.

Die gekochte Creme abkühlen lassen. Anschließend abdecken und in den Kühlschrank stellen.

Wenn die Creme richtig kalt ist, kann es weiter gehen mit der Zubereitung.

Während die Creme erkaltet, drei bis vier Eier aufschlagen. Eier dabei in Eiweiß und Eigelb auftrennen. Eiweiß abwiegen, es müssen 180 g Eiweiß sein.

Das Eiweiß mit einem elektrischen Schneebesen aufschlagen. Wenn das Eiweiß anfängt, weiß zu werden, den Zucker in das Eiweiß einstreuen. Die Masse weiter aufschlagen, bis Eischnee entsteht. Achtung: Der Eischnee sollte nicht zu lange geschlagen werden, da das Baiser nicht zu fest sein sollte.

Die abgekühlte Mango-Creme aus dem Kühlschrank nehmen.

Mango-Creme vorsichtig unter das Baiser unterheben und zu einem Teig verrühren.

4 kleine Soufflé-Schälchen mit Butter einfetten und mit Zucker ausstreuen.

Die vier vorbereiteten Soufflé-Schälchen zu 2/3 der Höhe mit Soufflé-Teig befüllen.

Die befüllten Soufflé-Schälchen in den Backofen geben und hier 12-15 Minuten bei 175°C bis 180°C Umluft backen.

Fertige Soufflés aus dem Backofen nehmen und servieren.

Bildrechte: MDR / Aurélie Bastian