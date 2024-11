Zutaten für 2 Personen:

1 Ofenkäse (ca. 180 g)

200 g Kirschtomaten

1 Knoblauchzehe

2 Zweige frischer Thymian (alternativ ½ TL gerebelter Thymian)

150 g Bandnudeln (z. B. Linguine oder Fettuccine)

2 EL Olivenöl

Salz

schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung:

Den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Ofenkäse in breite Streifen schneiden und in der Mitte einer Auflaufform verteilen. Kirschtomaten waschen und halbieren. Knoblauchzehe schälen, in eine Schüssel pressen und mit Olivenöl vermischen.

Thymian waschen, trocken tupfen, die Blättchen von den Zweigen streifen, grob hacken und zur Olivenölmarinade geben. Mit Salz und Pfeffer würzen, die Kirschtomaten zugeben und vermischen. Die marinierten Tomaten auf den Ofenkäse verteilen. Die Auflaufform in den vorgeheizten Ofen auf die mittlere Schiene geben und 15 Minuten gratinieren.

In der Zwischenzeit reichlich Wasser in einem Topf zum Kochen bringen, salzen und die Bandnudeln darin nach Packungsangaben al dente garen.

Die Auflaufform aus dem Ofen nehmen. Die Pasta abgießen und tropfnass in die Form geben,

alles vermischen und noch mal abschmecken. Ofenkäse-Pasta auf zwei vorgewärmte Pasta-Teller geben und servieren.

Bildrechte: MDR / Jens Trocha

Zutaten für 2 Personen:

Eierlikörcreme:

125 ml Milch (3,7 % Fett)

10 g Vanillepuddingpulver

75 g Sahne

2 EL Eierlikör

Apple-Crumble:

2 große Boskop-Äpfel (oder andere süßsäuerliche Äpfel)

Saft von ½ Zitrone

1 Vanillestange

3 Msp. gemahlener Zimt

4 EL Apfelmus aus dem Glas

15 g Marzipanrohmasse

Puderzucker

85 g Zucker

115 g Butter

150 g Weizenmehl (Type 405 oder 550)

Zubereitung:

Für die Eierlikörcreme 2–3 EL Milch in eine Tasse geben, 5 g Zucker (1 TL) und Vanillepuddingpulver hinzufügen und glattrühren. Restliche Milch in einem Topf aufkochen, das angerührte Puddingpulver hinzugeben und unter Rühren aufkochen, bis die Masse andickt. In eine Schüssel füllen, abkühlen lassen, dann mindestens 15 Minuten im Kühlschrank kaltstellen.

Den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorheizen.

Für den Apple Crumble die Äpfel schälen, vierteln, entkernen, in Würfel schneiden und in eine Schüssel geben. 5 g Zucker (1 TL) und Zitronensaft hinzugeben und vermengen. Vanillestange längs aufschneiden, das Mark herauskratzen und zu den Äpfeln geben. 2 Msp. Zimt und Apfelmus hinzufügen. Marzipan darüber reiben und alles vermischen. Butter in einem kleinen Topf zerlassen. Eine nicht zu große Auflaufform mit 1 EL flüssiger Butter auspinseln, Apfelmischung einfüllen und mit 1 EL flüssiger Butter beträufeln.

Mehl, 75 g Zucker und 1 Msp. Zimt in einer Schüssel vermischen. Die restliche flüssige Butter (95 g) darüber­ geben und mit einem Löffel gut vermengen. Die Mischung mit den Fingern über die Äpfel bröseln und im vorgeheizten Ofen auf der mittleren Schiene etwa 30 Minuten goldbraun backen.

Herausnehmen und den Apple Crumble einige Minuten abkühlen lassen. Währenddessen den kalten Pudding mit einem Schneebesen cremig aufschlagen. Die Sahne steif schlagen unterheben. Eierlikör darüber träufeln und mit einem Löffel grob vermischen. Den Apple Crumble mit einem Hauch Puderzucker bestäuben und lauwarm aus der Form servieren.

Dazu die Eierlikörcreme reichen.

Bildrechte: MDR / Jens Trocha