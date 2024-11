Für die Suppe die Schalotte schälen und würfeln. Lauch waschen, putzen, in feine Ringe schneiden und mit Schalottenwürfel in einem Topf in Butter anschwitzen. Tandoori-Gewürzpaste zugeben und kurz anrösten. Dann Sahne, Crème fraîche und Brühe dazugeben, Chilisauce einrühren und 10 Minuten köcheln lassen. Währenddessen für den Crunch die Mandeln in einer beschichteten Pfanne ohne Fettzugabe bei mittlerer Hitze rösten, bis sie aromatisch duften. Dann Zucker darüberstreuen und unter gelegentlichem Rühren karamellisieren. Auf Backpapier geben und abkühlen lassen.