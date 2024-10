Die Süßkartoffel schälen und in 1,5 cm große Stücke schneiden. Bacon in Streifen schneiden. Pilze putzen und vierteln.

Olivenöl in einem Topf erhitzen. Süßkartoffeln und Bacon hineingeben und 3–4 Minuten anbraten. Pilze dazugeben, mit Salz und Pfeffer würzen, kurz anbraten und Gemüsebrühe angießen, so dass alles bedeckt ist. Den Deckel auflegen und etwa 8 Minuten kochen, die Flüssigkeit sollte danach größtenteils verdampft sein.

Petersilienwurzeln schälen, längs halbieren und quer in daumendicke Stücke schneiden. Das Olivenöl in einer beschichteten Pfanne erhitzen und die Petersilienwurzeln darin rundum kräftig anbraten. Die Mandeln grob hacken, mit der Butter dazugeben und anrösten. Dann die Hitze reduzieren und 5–8 Minuten weitergaren.

In der Zwischenzeit die Knoblauchzehen schälen und in dünne Scheiben schneiden. Tomaten in Streifen schneiden. Beides mit Rosmarin in die Pfanne geben, gut durchschwenken, mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit Zitronensaft und Zitronenschale verfeinern.