Eine Kastenform oder Auflaufform mit Frischhaltefolie auskleiden. Die Kartoffelmasse einfüllen und gut festdrücken, dass keine Luftblasen vorhanden sind. Mit Frischhaltefolie abdecken und über Nacht in den Kühlschrank stellen.

Terrine in 2 cm dicke Scheiben schneiden. Entweder kalt servieren oder in einer Pfanne von beiden Seiten goldgelb anbraten.

Die Nori Algenblätter in kleine Stücke schneiden oder in einem Mixer fein zermahlen. Den Joghurt in eine Schüssel geben, zerkleinerte Nori-Algen und die restlichen Zutaten hinzufügen und gut verrühren.