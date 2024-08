Es ist das geheimnisvolle Licht der Bilder, das viele Betrachter in seinen Bann zieht. Ein Licht, leuchtend und transparent, das nicht ganz von dieser Welt scheint. Ein Licht, bei dem etwas Anderes durchschimmert. Caspar David Friedrich sei ein "Maler der Transzendenz", findet Johann Hinrich Claussen, der Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland.

"Der Theologe Ernst Troeltsch hat mal den schönen Satz gesagt: 'Das Jenseits ist die Kraft des Diesseits‘. In dem Sinne ist Caspar David Friedrich ein Jenseits- oder Transzendenzmaler. Nicht indem er eine von der Welt abgehobene Anderwelt zeigt. Sondern diese Welt, so wie sie jetzt ist, bildlich so darstellt, dass etwas ganz Anderes in ihr sichtbar wird“, so Clausen.