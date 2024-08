Für Hans Aichinger ist der Dresdner Romantiker Caspar David Friedrich der große Maler der Melancholie. In seinen Landschaftsgemälden spüre Friedrich den Zwischenreichen der menschlichen Existenz nach. Er spiegele sie im Kreislauf der Natur, von Tag und Nacht: "Der Tag ist vorbei, die Nacht hat noch nicht so richtig begonnen. Wir leben noch, wehen aber eigentlich dem Tode entgegen", so interpretiert Aichinger Friedrichs malerische Erkundungen, die ihn faszinieren.

Aichinger selbst geht es nicht um die Erforschung der Dämmerung und den Wechsel von Tag und Nacht. Er erkundet in seinen Bildern vielmehr die seelischen Zwischenwelten, in denen sich Heranwachsende befinden. Mit altmeisterlicher Technik, raffinierter Lichtregie und detailversessen schafft er so vieldeutige Porträts von Jugendlichen, die wie auf einer Bühne verschiedene Rollen oder Posen ausprobieren, "entschlossen, die Zukunft zu betreten", in der Hoffnung, dass sie "mit Schönheit und all ihren Träumen angereichert ist".