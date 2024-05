Wanderer über dem Nebelmeer - so heißt ein weltberühmtes Gemälde von Caspar David Friedrich. Anlässlich des 250. Geburtstages des deutschen Malers hat die Seiffener Kunsthandwerkerin Eva Beyer diesen Wanderer als Räuchermännchen entworfen.

Diese Sonderedition von Räuchermännlein ist in Kooperation mit der Volksbank Pirna entstanden und in dortigen Filialen erhältlich. Der Erlös soll nach Angaben der Bank an einen Kulturverein aus der Region gespendet werden.