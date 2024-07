In dem Fall geht es um Robert A., einen in den Niederlanden geborenen Mann. Nach Angaben des Flüchtlingsrates Sachsen waren seine Eltern 1993 vor dem Jugoslawien-Krieg geflohen. Robert A. wurde auf der Flucht in den Niederlanden unter anderem Namen geboren und besitzt keine Staatsangehörigkeit. Denn weder Serbien, das Geburtsland seiner Eltern, noch die Niederlande oder Deutschland haben ihn als Bürger ihrer Staaten anerkannt. Er kam als Baby nach Chemnitz und lebt seitdem hier mit seiner Familie.

Nach Angaben der Chemnitzer Grünen-Chefin, Coretta Storz, wurde Robert A. am vergangenen Freitag bei einem Termin in der Ausländerbehörde Chemnitz festgenommen. "Ich hatte ihn zu dem Termin begleitet. Dabei sollte es um die Anpassung seiner Daten gehen. Denn er hatte eine neue Geburtsurkunde aus den Niederlanden zugeschickt bekommen."

Die drohende Abschiebung hatte bundesweit für Aufregung gesorgt. In Sachsen gab es Solidaritätskundgebungen. So hatten sich am Sonntag etwa 200 Menschen vor der Chemnitzer Ausländerbehörde versammelt. Am Montag folgten ebenfalls mehr als 200 Menschen einem Kundgebungsaufruf vor dem sächsischen Innenministerium.