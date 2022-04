Als Jenny Rasche 2007 einen deutschen Hilfstransport auf den Balkan begleitet, kommt es in Sibiu (Hermannstadt) in Rumänien zu einer denkwürdigen Begegnung, die ihr Leben komplett auf den Kopf stellt. Bei winterlichen Temperaturen entdeckt sie an einer Straßenkreuzung eine Bettlerin mit einem fast nackten Baby im Arm.

Sie entschließt sich, Mutter und Kind nach Hause zu bringen. Doch dieses zu Hause, nahe dem Dorf Sura Mare entpuppt sich als ein Slum. Mitten in Europa. 37 Roma-Familien vegetieren hier in Ruinen, Blechhütten und Erdlöchern. Es gibt weder Strom noch fließend Wasser, dafür Müll, Gestank und Hoffnungslosigkeit. So viel Armut hat Jenny noch nie zuvor gesehen. Die Begegnung ist für die damals 23-Jährige ein Schock. Ein Leben in bitterster Armut Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Von dem Moment an wusste ich, dass wir nie wieder ein normales Leben führen würden, weil es einfach nicht mehr gehen würde. Jenny Rasche

Helfen in Sura Mare

Jenny will helfen. Zurück im heimatlichen Stapelburg (Sachsen-Anhalt) gründet sie eine Hilfsorganisation, sammelt Geld und Sachspenden. Ihre Eltern und ihre Schwester unterstützen sie dabei. In Wernigerode, Halberstadt und den umliegenden Harz-Dörfern richten sie Sammelstellen für warme Kleidung, Decken, Medikamente und Lebensmittel ein.

2007 zieht sie mit ihrem Mann und ihren drei Kindern nach Rumänien. Sie will die Hilfsgüter vor Ort selbst verteilen. Jenny konzentriert sich vor allem auf die Kinder – und gründet eine Schule. Der Deal mit den Eltern heißt: Wenn die Kinder nicht betteln gehen, sondern zur Schule kommen, gibt es Essen. Für die gesamte Familie. "Ein Deal im Brecht’schen Sinne: Erst das Fressen, dann die Moral." So fand Jenny Rasche die Roma-Siedlung vor Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Doch Moral ist hier etwas Anderes, als im wohlhabenden Westeuropa. Die Menschen hungern und tun oft fragwürdige Dinge, nur um zu überleben: "Nie vergessen werde ich zum Beispiel den Fall von Flavia. Er treibt mir heute noch tausend Tränen in die Augen", meint Jenny Rasche.

Flavia, ein vierjähriges Mädchen, verbrennt in ihrer Hütte – alleingelassen von ihrer Mutter, die tagelang auf Betteltour ist.

Aufbau eines Tageszentrums und einer Schule für die Roma-Kinder

Schule für Jennys Roma-Kinder Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Jenny macht diesen Fall öffentlich. Viele Menschen sind erschüttert und spenden. Mit diesen Geldern will Jenny vor Ort ein Tageszentrum für vernachlässigte Roma-Kinder aufbauen. "Für Flavia kann ich nicht mehr kämpfen, ich kann aber für Kinder wie Flavia kämpfen." 2011 wird das Zentrum eröffnet. Jenny gelingt es, fast alle Kinder der Roma-Siedlung in eine Ganztagsschule und somit in einen geregelten Alltag zu integrieren.

Einige Kinder begleitet Jenny von Anfang an, zum Beispiel Daniel und Milut. Seit der ersten Klasse sind die beiden in Jennys Schulprogramm. Zuerst sind sie nur Banknachbarn, später werden sie beste Freunde. Das ist bis heute so geblieben.

Beide Jugendliche leben ohne Eltern, schlagen sich alleine durch. Dani muss auch seine zwei kleinen Schwestern versorgen. Jenny gibt ihnen Essen, schickt sie zur Schule, hilft im Alltag.