Ich habe mich schon oft gefragt: Wer kennt einen eigentlich am besten? Wer weiß eigentlich wirklich, wer ich tief im Inneren bin? Mein Partner oder meine Kinder, denen man nichts vormachen kann? Meine Freunde, die mich uneigennützig anschauen und nur mein Bestes im Sinn haben? Aber sind nicht die Wahrnehmungen von all den Genannten auch durch deren eigene Persönlichkeit und momentane Herausforderungen im Leben beeinflusst? Vielleicht kenne ich mich selbst ja am besten? Andererseits: Belüge ich mich nicht selbst auch oder mache mir selbst etwas vor?

Der lettische Kommentator des 19. Jahrhunderts, Rabbi Meir Simcha haCohen aus Dwinsk, genannt der Meshech Chochmah, sieht in dieser Formulierung eine tiefere Bedeutung. Nehmen wir mal folgende Situation an: Wir befinden uns in einem Restaurant. Ein offensichtlich stark übergewichtiger Mann bewegt sich auf das "All you can eat"-Buffet zu und schaufelt sich massenhaft Essen auf den größten Teller, den er finden kann. In dem Moment denken wir sicher: "Es ist total klar, was hier Problem ist. Weil er zu viel und zu ungesund isst, hat dieser Mann ein Gewichtsproblem."