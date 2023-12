Seit diesem Jahr gibt es in Magdeburg die vierte Synagoge in der Geschichte der Stadt – und antisemitische Reflexe. Da schreiben Nutzer in den Kommentarspalten von MDR SACHSEN-ANHALT: "Vom Land Sachsen-Anhalt wurden 2,8 Millionen (!) Euro für diese Synagoge in MD bezuschusst. Ohne Worte." Und es wird unter anderem so reagiert: "Sie haben absolut recht. Wofür brauchen wir das Ganze ?? " [sic!]