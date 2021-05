Zsolt Balla als Rabbiner in Leipzig Zsolt Balla ist seit 2009 Rabbiner in Leipzig und somit zuständig für eine Gemeinde mit rund 1.000 Mitgliedern, seit 2019 ist er zudem sächsischer Landesrabbiner. Geboren wurde Balla 1979 in Ungarn. Er war einer der ersten beiden orthodoxen Rabbiner, die wieder in Deutschland studieren konnten und hier 2009 ordiniert wurden. Er ist orthodox, sieht sich aber zugleich als weltlich orientiert an.



In Sachsen gehören etwa 2.600 Menschen den jüdischen Gemeinden in Dresden, Chemnitz und Leipzig an.