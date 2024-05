Der heutige Bischof des Bistums Erfurt, Ulrich Neymeyr, erklärt zur Wahl des Ortes mit der reichen Geschichte, er sei sich bewusst, dass katholische Christen in Erfurt und Thüringen in der Minderheit seien. So stehe gerade hier der Dialog im Zentrum des Christentreffens, dass offen gegenüber der kirchenfernen, aber interessierten Bevölkerung sein müsse. Zudem würde die evangelische Kirche stark eingebunden, um den den interreligiösen Dialog zu stärken. Bildrechte: IMAGO / epd

ZdK-Generalsekretär Marc Frings betont, der Katholikentag sei in Ostdeutschland genau am richtigen Platz: "Nicht in der Komfort-Zone des Katholizismus feiern und diskutieren wir, sondern an der katholischen Peripherie".

Nach Dresden (1994) und Leipzig (2016) findet der Katholikentag zum dritten Mal in Ostdeutschland statt – erneut im einstigen Kernland der Reformation. So beschäftigen sich 45 Veranstaltungen mit dem interreligiösen Dialog, der Ökumene.

Themen aus dem Bereich des deutsch-deutschen Zusammenwachsens sind laut ZdK-Präsidentin Irme Stetter-Karp mit 85 Veranstaltungen im Programm vertreten.

Stetter-Karp betont, sie wünsche sich in Erfurt einen Katholikentag "mit Haltung". "Unsere Haltung heißt: Frieden braucht mehr als Abwesenheit von Krieg. Frieden braucht Menschen, die sich täglich darum bemühen, dass Gewalt, Ausgrenzung, Hass und Hetze keinen Platz haben in der Welt." Auf dem Katholikentag wird auch darüber diskutiert, was für Frieden notwendig ist, etwa eine intakte Natur, weniger Armut, Geschlechtergerechtigkeit und mehr Teilhabe. Bildrechte: IMAGO/epd

ZdK-Generalsekretär Marc Frings erklärt, das Leitwort solle Mut machen: "Schon vor dem unfassbaren Angriffskrieg auf die Ukraine haben wir bei den Planungen zum Katholikentag überlegt, wie wir das Thema Frieden in einer zunehmend polarisierenden Zeit in den Mittelpunkt stellen können." Bei den Debatten auf dem Katholikentag in Erfurt solle es auch um Demokratie und Werte gehen. "Wir sind eine wertegebundene Veranstaltung und wollen zeigen, wofür Christinnen und Christen stehen."