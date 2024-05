Besonderheit im Bistum Erfurt: Angebote an Kirchenferne und ökumenischer Zusammenhalt

Doch das Bistum Erfurt kämpft mit Schwierigkeiten – so wie die katholische Kirche in Deutschland insgesamt. Es mangelt an Priestern, und allein im Jahr 2022 sind über 2.400 Menschen ausgetreten. Das beschäftigt auch den Erfurter Bischof sehr, der einen der Hauptgründe im Missbrauchsskandal sieht: "Wir gehen im Bistum Erfurt damit offen um. Aber trotzdem hat es eben manche Menschen verständlicherweise sehr erschüttert, sodass sie gesagt haben: 'Da möchte ich nicht mehr dazu gehören.'"

Eine Thüringer Besonderheit sind die Angebote, mit denen sich das Bistum an kirchenferne Menschen wendet: Zum Beispiel die "Lebenswende-Feier" am Erfurter Dom – mit der 13-, 14-Jährige den Schritt von der Kindheit ins Jugendleben vollziehen. Oder die Kolumbarien in zwei Erfurter Kirchen, in denen auch Nicht-Christen in Urnen bestattet werden können.

Auch der Zusammenhalt von evangelischer und katholischer Kirche ist in Thüringen schon seit DDR-Zeiten hoch. Beim anstehenden Katholikentag könnte man fast von einem ökumenischen Kirchentag sprechen, so Bischof Ulrich Neymeyr: "Wir hätten es gar nicht machen können, hätten nicht die evangelischen Christen gesagt: 'Wir unterstützen euch, wir machen mit.'", betont er. "Das sieht man zum Beispiel beim Abend der Begegnung. Im Endeffekt sind fünf evangelische und drei katholische Kirchen in der Innenstadt dabei und das zeigt die großartige Unterstützung."