Reportage Miss Germany und der liebe Gott

21. Februar 2024, 04:00 Uhr

Sie will junge Menschen zusammenbringen und Orte schaffen, an denen sie ihren christlichen Glauben leben können. Da passt es gut für Kira Geiss aus Magdeburg, dass sie 2023 zur Miss Germany gekürt wird. Durch die Neuausrichtung des Wettbewerbs punkten jetzt Frauen mit gesellschaftlichem und sozialem Engagement. Für die Umsetzung ihrer Ziele will sie ihre Bekanntheit als Miss Germany nutzen.