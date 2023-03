Religiöse Quereinsteigerin

Sie selbst habe lange Zeit den christlichen Glauben als befremdlich empfunden, sagt Kira Geiss. Aufgewachsen ist sie in einer ganz normalen Familie mit einer schönen Kindheit, doch als Jugendliche sei sie dann in eine schwierige Situation geraten: "Ich war mit falschen Leuten unterwegs, in einem Drogen und Alkohol verherrlichenden Umfeld. Und mit 16 habe ich dann mit meinem Freundeskreis und mit meiner damaligen Beziehung gebrochen."

Die 20-Jährige kam über familiäre Kontakte nach Magdeburg. Bildrechte: IMAGO / STAR-MEDIA Stattdessen findet Kira Geiss Anschluss an eine Jugendgemeinde und entdeckt eine neue Art des Zusammenseins. Mit klassischen Kirchengebäuden, Orgelmusik und komplizierten Gottesdiensten habe sie aber nicht viel am Hut, räumt Kira Geiss ein.

Durch familiäre Kontakte kommt Kira später nach Magdeburg und trifft hier auf eine Gemeinde der Landeskirchlichen Gemeinschaft. "Da habe ich Gemeinde neu erlebt und bin dann bestimmt alle zwei Monate für ein langes Wochenende oder meine ganzen Urlaube immer in Magdeburg gewesen und habe in diesem Gemeindeprojekt mitgearbeitet, weil ich gemerkt habe, da geht richtig was. Und diese Menschen haben ein Bedürfnis, anderen Gutes zu tun und da wollte ich dabei sein."

Eastside als Ort der Jugendförderung

Kira Geiss setzte sich bei der Wahl am Samstagabend gegen neun Mitbewerberinnen durch Bildrechte: IMAGO / STAR-MEDIA Kira Geiss ist engagiert und aktiv, so dass sie von der Gemeinde angefragt wird, ein neues Projekt im ostelbischen Teil Magdeburgs auf die Beine zu stellen, eine Jugendgemeinde unter dem Titel "Eastside". Deren Selbstverständnis liest sich so: "Wir wollen einen Ort schaffen, an dem Jugendliche gefördert werden, wo sie Musikinstrumente lernen und sich kreativ und handwerklich einsetzen können."

Zwei Jahre widmet sich Kira Geiss dem Gemeindeaufbau, dann entschließt sie sich zum Studium an der evangelischen Missionsschule Unterweissach. Allerdings wird sie nun wohl mit ihrer eigenen Mission unterwegs sein.

Ich möchte eigentlich darauf hinarbeiten, dass junge Menschen weniger Zeit in den digitalen Medien verbringen. Es ist gefährlich, wenn wir mehr Zeit mit Freunden in der digitalen Welt als in der realen Welt verbringen. Kira Geiss

Aktiv für die Generation Z

Menschen, die zwischen Ende der 1990er Jahre und 2010 geboren wurden, werden gerne als Generation Z zusammengefasst, junge Leute, die mit den sozialen Medien aufgewachsen sind und dort als Influencer auch beruflich unterwegs sind. Doch diesen Weg hat Kira Geiss ganz bewusst nicht gewählt. "Ich möchte eigentlich darauf hinarbeiten, dass junge Menschen weniger Zeit in den digitalen Medien verbringen. Es ist gefährlich, wenn wir mehr Zeit mit Freunden in der digitalen Welt als in der realen Welt verbringen. Unser emotionales Nervensystem stirbt da einfach mit der Zeit ab."

Siegprämie fließt in deutschlandweite Jugendplattform