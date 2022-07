Gottesdienst am Ostermontag 2021 Bildrechte: Gemeinde Eichholz

Dank der beiden neuen Kirchenfenster, die der Künstler Johannes Schreiter gestaltete, durchflutet warmes Licht den Altarraum und lädt zur Einkehr ein. Mit der Renovierung der Kirche fanden auch Altar und Pult eine zum Namen des Ortes passende Gestaltung: Ehemalige Dachbalken aus dem 12. Jahrhunderten lieferten den Grundstoff für die liturgische Ausstattung des kleinen Gotteshauses, für Altar und Pult als sogenannte Prinzipalstücke. Gestaltet wurden sie von dem Künstler Till Hausmann.



So verbinden sich Alt und Neu in der Kirche, die mit viel Engagement des ganzen Dorfes, Fördermitteln des Landes und der Landeskirche, aber auch Spenden in den letzten Jahren saniert wurde: "Wir wollten Altes erhalten und unsere Kirche für unsere und kommende Generationen gestalten. Wir stehen in einer Tradition, nicht am Ende einer Entwicklung. Lebensfreude und Zuversicht soll man spüren können, auch, aber nicht nur am Gebäude", sagt dazu Pfarrer Albrecht Lindemann. Zu der besonderen Stimmung darin tragen die beiden raumhohen Fenster in der Apsis bei. Damit ist St. Trinitatis Teil des Netzwerks "Lichtungen", mit dem die Landeskirche auf zeitgenössische Glaskunst in Kirchen der Region aufmerksam macht.