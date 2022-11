Maria Schünemann betreut nun Senioren in einem Pflegeheim Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Werkstatt für behinderte Menschen hat Maria Schünemann den Einstieg in das Erwerbsleben geebnet. Nach Rückschlägen in der Ausbildung und Arbeitslosigkeit konnte die Autistin hier eine Aufgabe und Anschluss finden. Als sie dann in den ersten Arbeitsmarkt wechseln wollte, wurde sie von der Werkstatt unterstützt.



Doch die ersten Versuche von Maria scheiterten an ihren autismus-typischen Problemen in der sozialen Interaktion. Arbeitgeber machten ihr keine Hoffnung: "Der erste Arbeitsmarkt ist hart. Und du bist zu lieb für diese Welt. Auf dem ersten Arbeitsmarkt würdest du untergehen", so die Begründungen der Verantwortlichen gegenüber Maria.