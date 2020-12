Die Politik wirft häufig mit dem Schlagwort "Inklusion" um sich, Sarah findet den Begriff inzwischen "ausgeleiert". Sie sagt, viele würden nicht wissen, was Inklusion überhaupt bedeute: eben nicht, dass behinderte Menschen als besondere Gruppe auch am gesellschaftlichen Leben teilhaben könnten, sondern dass "Gesellschaft so gestaltet ist, dass es keine Unterschiede gibt zwischen behindert und nicht behindert". Also keine Sonderschulen mehr, egal unter welchem Namen; die Möglichkeit zu studieren und zu arbeiten; ein Zugang zu Kneipen, Kino und Konzerten – nicht als Sonder-Event, sondern als Selbstverständlichkeit. Wann, wie und wo ein Mensch das möchte.

Sarah will dann mal weg ...

Rollstuhl und natürlich auch Hund Fito verhelfen Sarah zu mehr Autonomie. Bildrechte: MDR/Fabian Stark Autonomie verschaffe ihr vor allem der Rollstuhl, sagt Sarah. Schaltet sie auf Höchstgeschwindigkeit, hält man als Fußgänger kaum mit. Bei Konzerten, erzählt sie, könne sie den Rollstuhl hochfahren, um die Bühne besser zu sehen. Eine kleine Freiheit, von der sie sich mehr wünschte. Beispielsweise, dass nicht allein öffentliche Gebäude, sondern jedes Geschäft mit dem Rollstuhl zugänglich wäre. Erleichterungen verspricht sie sich von der fortschreitenden Technologie, von einem Smart Home mit einem Türschloss oder Bett, deren Höhe sie per App verstellen könnte. Das fände sie toll. Sarah recherchiert, ob und wann diese Dinge endlich entwickelt werden. Dafür ruft sie schon mal bei Firmen an und fragt nach.



Für nächstes Jahr plant Sarah eine lange Pilgerwanderung, gemeinsam mit Ulrike. Und sie träumt davon, nach New York zu fliegen.

Nicht mehr und nicht weniger

Ein ganz normaler Alltag wäre für alle Menschen möglich. Nicht weniger und nicht mehr steckt hinter den Schlagwörtern Teilhabe und Inklusion. Von einer inklusiven Gesellschaft aber sind wir weit entfernt, und Teilhabe müssen sich Menschen mit Behinderung meist hart erkämpfen. Das haben mir die 20 Stunden bei Sarah gezeigt.

Faktencheck: Wie das Recht auf Assistenz geregelt ist