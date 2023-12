"Jeder kann in eine solche Situation kommen"

Einer der Bewohner meint, "die meiste Verwandtschaft von uns, die lebt ja nicht mehr." Nicht nur ihm tut es gut, dass jemand zuhört. Verena Schweser sagt, sie mache sich selbst auch ein Geschenk: "Jemandem Freude zu bereiten, gibt mir so viel." Und sie stellt weiter fest: "Wenn ich eines im Obdachlosenheim gelernt habe, dann ist es, dass jeder von uns in eine solche Situation kommen kann." Ihr gehe es gut, also versuche sie zu helfen. Dafür sammelt sie Spenden in der Nachbarschaft, bei Freunden und Bekannten.

Bildrechte: Glaubwürdig / MDR FERNSEHEN Auch für bedürftige Kinder engagiert sich die pensionierte Lehrerin. Dafür sammelt sie Spielzeug und Plüschtiere in Familien, deren Nachwuchs schon zu groß dafür ist. Die Päckchen bringt sie dann an die Weimarer Tafel: "Wir reden ja ständig über Kinderarmut. Ich habe auch in meiner langen dienstlichen Laufbahn, Kinder erlebt, denen es wirklich nicht besonders gut ging und das hat mich damals dazu veranlasst, einem speziellen Kind Essen mitzubringen, das Frühstück, auch Kleidung von meinen Nachbarn. Dieses Helfen-Wollen – war einfach immer da."

Engagiert für die Kulturgenossenschaft Kromsdorf

Die Besuche im Obdachlosenheim lassen die 67jährige nicht unberührt – danach braucht sie einen Moment nur für sich. Dann spaziert sie gerne durch den Schlosspark in Kromsdorf in der Gemeinde Ilmtal-Weinstraße. Dort lebt sie mit ihrer Familie und engagiert sich auch in der Kultur- und Brauereigenossenschaft Schloss Kromsdorf. Wann immer dort jemand gebraucht wird, ist sie da, putzt, verkauft, packt mit an.

Fest im Glauben, aber ohne Kirche und Gebet

Bildrechte: Glaubwürdig / MDR FERNSEHEN Verena Schweser ist christlich erzogen, lebt ihren Glauben, aber ohne Kirche und Gebet und erklärt das so: "Ich hatte eine ganz gläubige Tante, die ständig am Radio hing, sich da Sendungen angehört hat und Psalmen las. Das brauche ich alles nicht." Das Leben habe ihr immer den Weg gezeigt, sagt Verena Schweser. Ihre Antennen seien immer auf Empfang gestellt. So versuche sie zu spüren, wann andere Unterstützung benötigen: "Jetzt ist es eine Freundin und da rufe ich eben an und frage sie: 'Möchtest du reden?' Nicht aus Neugier, sondern einfach, weil ich ihr beistehen möchte, weil ich weiß, dass es ihr momentan nicht gut geht. Das ist für mich Nächstenliebe, zu spüren, wenn jemand mich braucht und mir das vielleicht gar nicht sagen kann. Einfach da zu sein."

"Teilen macht einfach Freude"