Dabei wäre die Gruppe bald auseinandergefallen. Es gab keinen Betreuer mehr dafür. Kurzerhand übernahm Sabine Steinbach, obwohl da auch ein bisschen Mut dazu gehörte, für sie als "eigentlich Unmusikalische", sagt die 60-Jährige. Und: Das sei eben wie mit der Inklusion. Eine Welt, in der sich Menschen mit und ohne Behinderungen ganz selbstverständlich in Schulen, Betrieben, Nachbarschaften und Freizeiten begegnen, sei noch lange nicht Alltag. Das gehe nicht "nicht auf Hauruck, wohl aber Schritt für Schritt und mit Mut voran".

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Sabine Roßbach möchte etwas bewegen. Bei der Lebenshilfe Roßlau e.V. kümmert sie sich seit drei Jahren um Menschen mit Behinderungen, die – über die Stadt verteilt – in Wohngemeinschaften leben. Es war ein später beruflicher Neuanfang, den die ehemalige Leiterin einer Drogerie-Filiale nicht bereut: "Dass es so eine zufriedenstellende Arbeit wird, das habe ich selbst nicht erwartet", erzählt sie und meint damit die Herzlichkeit und Wertschätzung von Bewohnern wie Willi Reetz und Waldemar Müller. Zwei Mal in der Woche besucht sie die beiden Männer, die in einer eigenen Wohnung mit Garten leben. Sie hilft ihnen, ihren Alltag zu strukturieren. Auch in den Urlaub sind sie schon zusammen gefahren. Un dzum Frauentag bekommen sie blumen. "Das hatte ich nicht mal zuhause", sagt sie.