Wicca Sinmara: Von der Theologin zur modernen Hexe

Gudrun Pannier alias Sinmara spricht lieber von Paganismus als von Heidentum, um die Assoziation mit rechts-völkischem Gedankengut zu vermeiden. Zudem sähen viele Menschen in Heiden die Gottlosen, so betont die 54-Jährige: "Heiden sind aber nicht die ohne Gott, sondern die mit den vielen Göttern." Und: Die 54-jährige Gudrun Pannier ist in der DDR aufgewachsen. Durch die Umweltbewegung kam sie zur Religion, studierte Theologie in Berlin und trat gleich nach dem Abschluss 1992 aus evangelischen Kirche aus. Bildrechte: MDR / rbb

Wir Menschen sind Teil der Natur. Wir sollten aufpassen, dass wir sie nicht zerstören. Das ist etwas, was der Paganismus uns lehrt. Auch im Blick auf die, die nach uns kommen: Sei die Ahnin oder der Ahne, auf die andere mal mit Stolz blicken. Gudrun Pannier alias Sinmara

Aufgewachsen zu DDR-Zeiten in der Chemieregion Bitterfeld kam Pannier über die Umweltbewegung zur Kirche, ließ sich mit 16 taufen, studierte Theologie, hatte nach dem Mauerfall ihr Coming Out als Lesbe. Gleich nach dem Examen trat sie aus der protestantischen Kirche aus, weil sie sich dort nach eigenem Bekunden nicht mehr zuhause fühlte.

Bei einer Sonnenwendfeier Bildrechte: MDR / rbb Heute praktiziert sie als Hexe oder Wicca, wie es in der Szene heißt. Trotz ihrer Faszination für Mystik und Spiritualität will Sinmara, die als IT-Dozentin arbeitet, nicht zurück in eine angeblich bessere Zeit. Nach einem Ritual draußen in Regen und Kälte wisse sie ihre Zentralheizung zu schätzen. Sie betreibe ihren Paganismus "mit beiden Füßen in der modernen Welt" und glaube nicht irgendwelchen "Schwurbelquatsch".



Darüber hinaus engagiert sie sich religionspolitisch. Sinmara vertritt die neuen Heiden bei der "Langen Nacht der Religionen" in Berlin und setzt sich für eine Anerkennung der Heiden als Religionsgemeinschaft ein.

Luna: Jüngstes Mitglied im Eldaring

Mit rund 400 Mitgliedern ist der Eldaring der größte germanisch-heidnische Verein in Deutschland. Als jüngstes Mitglied wurde die 18jährige Luna Schmeing aufgenommen. Mit ihrer Familie lebt sie im katholisch geprägten Münsterland. Während ihr Vater sich dem keltischen Heidentum nahe fühlt, bezeichnet sich Luna als germanische Heidin. Was sie eint, sind familiäre Rituale wie das Binden eines sogenannten Wintermannes aus Getreidehalmen – der soll vor Kälte und Hunger schützen und zeigt an, dass der Jahreskreis zum Ende kommt, um zugleich wieder neu zu beginnen.



Über all das öffentlich zu sprechen, etwa über ihre Gottheiten Odin, Thor oder Loki wie neulich vor ihrer Berufsschulklasse, das war für sie und ihre Familie lange nicht selbstverständlich. Inzwischen zieht Luna aus ihrem Bekenntnis Kraft: Luna Schmeing ist das jüngste Mitglied im Eldaring e.V., der größten neuheidnisch-germanischen Vereinigung in Deutschland. Sie liebt es, bei Computerspielen wie "Hellblade" in die heidnische Unterwelt abzutauchen. Sie streamt sich dabei live und hat einige Followerinnen. Bildrechte: MDR / rbb

Ich habe eine schwere Zeit hinter mir, ich wurde in der Schule gemobbt. Ich hatte das Bedürfnis, Hilfe zu suchen. Da habe ich das erste Mal gemerkt: 'Ja, ich bin religiös.' Dadurch bin ich auch ein großes Stück gewachsen. Luna Schmeing

Am Eldaring schätzt Lina die Offenheit und Diversität der Gruppe: Jeder werde hier so akzeptiert, wie er/sie ist, betont sie. Für Luna gehört die Regenbogenflagge genau so dazu wie das Met-Horn und die Götterfiguren.