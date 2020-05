Stiller Protest und Verschwörungsmythen

Der Protest gegen Corona ist diffus. Deutlich wird das auch an diesem Sonnabend in Magdeburg. Etwa 40 Yogalehrer und Praktizierende sitzen schon am Vormittag auf dem Domplatz und meditieren gegen die Corona-Maßnahmen. Ein stiller Protest.

Auch Sabrina Litze sitzt auf dem Beton. Sie hat ein Schild gebastelt mit all den Punkten, für die sie auf die Straße geht: Freiheit, Wahrheit, Frieden und medizinische Selbstbestimmung zum Beispiel. Sie ist Impfkritikerin, wie so viele hier. "Die ganze Corona-Geschichte ist für mich nicht logisch", sagt sie. "Mir fehlt in der Presse eine Meinungsfreiheit und eine wissenschaftliche Transparenz für die Maßnahmen. Ich will nicht zu denen gehören, die später sagen müssen, sie hätten nichts gemacht. Es sind alle so gefügig."

Doch sie nicht, sagt sie. Deshalb ist sie auch am Nachmittag auf dem Alten Markt dabei. Sie hält ihr Plakat hoch und hört den Rednern zu. Freiheit, Wahrheit, Frieden und medizinische Selbstbestimmung – dafür geht Sabrina Litze aus Magdeburg auf die Straße. Bildrechte: MDR/Daniel George

Ein Obdachloser bedankt sich für Hilfe in der Corona-Zeit. Ein kleiner Junge sagt laut ins Mikrofon, dass er endlich wieder in die Schule will. Das wirkt alles arg inszeniert. Dann dankt ein Mann mit schwarzer Sonnenbrille einem Youtuber, der die Demo live im Internet überträgt. Der Platz applaudiert. Dass der Youtuber eine rechtsextreme Vergangenheit hat und NPD-Mitglied war, wissen wahrscheinlich die wenigsten. Oder es ist ihnen egal.

Und Sabrina Litze? Sie dankt dann noch dem Journalisten Ken Jebsen, seit Jahren einer der größten Verbreiter von Verschwörungsmythen, für seine Berichterstattung.

Fehlende Abgrenzung von Extremisten

Katrin H. (Name von der Redaktion geändert) war erst auf einem "Hygiene-Spaziergang", der letzendlich dasselbe ist wie eine Demonstration. "Da waren ganz normale Menschen, ältere Personen, Familien mit Kindern, die Mitte der Gesellschaft. Alles absolut friedlich", erzählt sie.

Ihr Name soll verborgen bleiben. Denn ihre Meinung zu den Corona-Maßnahmen stimme nicht mit denen ihres Arbeitgebers überein. Das könne zu Problemen führen, glaubt die Mitarbeiterin einer Apotheke. Früher habe sie sich wenig mit Politik auseinandergesetzt. "Das kam jetzt alles in der Corona-Zeit", sagt sie. "Das fing mit dem Gefühl an, dass die Maßnahmen überzogen und unverhältnismäßig sind."

Doch was, wenn sie plötzlich neben Links- oder Rechtsextremen, neben Antisemiten protestieren würde? "Solange alles friedlich abläuft, wäre mir das egal", sagt sie. "Wir müssen aufhören, die Menschen in gewisse Schubladen zu stecken. Wenn wir gemeinsam für unsere Grundrechte einstehen, ist es mir egal, was da für eine Gesinnung rumläuft."

Offensichtlich auch dann, wenn diese Gesinnung unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung widerspricht. Aber dafür gehen viele der Leute doch auf die Straße? Gespräche mit vielen der Corona-Protestlern sind Gespräche voller Widersprüche.