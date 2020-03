Rassismus in Sachsen-Anhalt "Es passiert immer, jeden Tag, jede Stunde"

Noël Kaboré ist wütend. Er ist auch verletzt und verzweifelt, aber jetzt gerade ist er vor allem wütend. Das ist er, weil ich ihn gefragt habe, welche Erfahrungen er mit Rassismus macht. Er hat angefangen, zu reden, und nicht wieder aufgehört. Einfach, weil es so viel zu erzählen gibt.

Vieles davon, sagt der Hallenser, ist für ihn so alltäglich, dass er es beinahe als Normalität wahrnimmt. Er kann unzählige Situationen nennen. Kleinigkeiten, würden manche sagen. Fühlt sich für ihn aber nicht so an. Erst recht nicht, weil die einzelnen Begebenheiten in der Summe zu einem unerträglich hohen Berg Rassismus anwachsen. Vor dem Kaboré, 40 Jahre alt und Referent für interkulturelle Bildung, ganz allein steht.

Den Ausweis vorzeigen

Wenn er mit Fremden spricht, sagen sie ihm oft, dass er gut Deutsch spricht. Oder, wenn zwei Fremde miteinander sprechen und er dabeisteht, dann sprechen sie besonders laut und fragen ihn, ob er sie verstehe. Kaboré wird selbst lauter, als er mir das erzählt. Bei dem Thema kann und will er nicht ruhig bleiben. Bei Behördengängen passiere dasselbe: Das Personal spreche besonders laut mit ihm. So, als könnte jemand mit dunkler Hautfarbe nicht Deutscher sein. Dabei lebt der Burkiner Kaboré seit 12 Jahren in Deutschland.

Die Verkäufer im Supermarkt, sagt Kaboré, erklären ihm immer wieder, wie man mit der Kreditkarte bezahlt. Dabei weiß er das ganz genau. Oder sie glauben nicht, dass ihm die Kreditkarte gehört und fragen nach dem Ausweis. Auch zusätzlich zu seiner BahnCard habe Kaboré sich oft ausweisen müssen. Mir ist das noch nie passiert.

Die Sitzplätze neben ihm bleiben leer

Kaboré sagt, auf der Straße werde er oft mit Karamba Diaby verwechselt. Bildrechte: MDR/Alisa Sonntag Bahn fährt der Hallenser mittlerweile nicht mehr. Er steigt weder in Züge noch in Straßenbahnen oder Busse. Er fühlt sich darin nicht mehr sicher. Oft sei es ihm in öffentlichen Verkehrsmitteln so gegangen, dass die Plätze neben ihm als einzige leer blieben. Oder, dass er stehen bleiben musste, weil für ihn niemand seine Tasche vom Sitz nahm. Dass die Leute um ihn herum anfingen, so laut negativ über Schwarze zu reden, dass er es hören musste.



Häufig sei es auch passiert, dass er als Einziger im Bus kontrolliert worden sei. So, als stehe er unter Generalverdacht, kein Ticket zu kaufen. Wegen des einzigen Merkmals, das ihn von den anderen Fahrgästen unterschied: Seiner Hautfarbe. Kaboré erzählt von einer Situation, die für ihn besonders schlimm war: "Das war in Gräfenheinichen, 2016. Ich saß ganz hinten im Bus. Als der Busfahrer in den Bus kam, ist er, anstatt loszufahren, nach hinten gegangen, direkt zu mir. Hat niemand anderen kontrolliert. Nur von mir wollte er das Ticket sehen."

Er habe den Busfahrer gefragt, ob er denn niemanden außer ihm im Bus kontrollieren wolle. Es habe Streit gegeben. Niemand sei ihm zu Hilfe gekommen. Stattdessen seien von außen Menschen in den Bus zugestiegen, um ihn zu beleidigen. "‘Geh heim‘ und sowas haben die gerufen."

Betrunkener Rassismus

Auch ins Fußballstadion geht Kaboré nicht mehr. Er traue sich nicht, obwohl er ab und an gern Fußball sehe. Das letzte Mal ist er mit Freunden bei einem Spiel vom HFC gegen den Chemnitzer FC gewesen, sagt er. Er stoppt, beginnt wieder zu reden, erzählt nicht weiter. Dort hätten andere Zuschauer Dinge gesagt.. Was denn, frage ich. Doch die Worte seien so schlimm gewesen, dass er sie nicht wiedergeben möchte. Auch in eine Disko würde der Hallenser nicht mehr gehen – dort sind, wie im Fußballstadion, manche Menschen betrunken.

Wenn Leute betrunken sind, gibt das ihren Rassismus Preis. Noël Kaboré erfährt immer wieder Rassismus

Oft werde er in der Öffentlichkeit angestarrt. Beispielsweise, wenn er mit seiner Familie in ein Restaurant gehe. Bei einer Feier zum Reformationsjubiläum sei er angestarrt worden "wie im Zoo", erzählt er – ganz direkt und ohne, dass die Menschen sich dafür geschämt hätten. Als er sie darauf angesprochen habe, seien sie einfach weg gegangen. "Das alles sind Dinge, die wirklich wehtun", sagt Kaboré. "Man fühlt sich so klein dabei. Machtlos."

Die Wirkung zählt

Ob hinter den rassistischen Situationen böse Absicht stecke oder nicht, mache für ihn dabei keinen Unterschied: "Die Menschen vermitteln mir, dass ich nicht hier sein sollte. Dass ich nicht hierher gehöre." Der alltägliche Rassismus verletze ihn, egal, welche Absicht dahinter stecke. Denn immer stehe dahinter der Gedanke, dass er kein Teil der Gesellschaft in Deutschland sei.