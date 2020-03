Marco Gergele hat die Initiative 2017 gegründet, um auf den Radverkehr und ein besseres Radverkehrsnetz aufmerksam zu machen – und manchmal auch mehr Platz und Sicherheit für den Fuß- und Radverkehr einzuklagen.Denn ein städteplanerischer Ansatz beim Thema Radverkehrsnetz fehle, so Gergele. Vieles könne schon mit wenig Aufwand fahrradfreundlicher geplant werden. Nicht immer müsse umgebaut werden.

Der Hallenser Marco Gergele hat die Internetplattform Halle Verkehr(t) gegründet. Bildrechte: MDR/Frauke Rummler Das Problem sei vor allem, dass es keine für Radfahrende ausgebauten Nord-Süd- und Ost-West-Achse durch die Stadt gebe. Auch der Bahnhof, als einer der Hauptknotenpunkte der Stadt, sei durch fehlende Radwege mit dem Fahrrad nur schwer zu passieren.



Für den Hallenser Gergele war das Thema Verkehrswende auch schon vor der Gründung der Initiative wichtig. Er habe bereits in den 1990er Jahren beschlossen, autofrei zu leben. In dieser Zeit hatte Mitteldeutschland, wie er erzählt, einen regelrechten "Autoschock" erlebt.



Ein weiterer wichtiger Punkt seines Engagements ist die Mitarbeit am "Runden Tisch Radverkehr" der Stadt. Bei dem städtisch organisierten Gremium beraten Verantwortliche der Verwaltung der Stadt, Bürgerinnen und Bürger, Fahrradaktivistinnen und Fahrradaktivisten, Vereine und die Polizei darüber, wie man den Radverkehr verbessern kann.

"An sich ist die Idee sehr gut", erzählt Gergele. Es sei anfangs allerdings eine sehr eingefahrene Situation gewesen. "Es waren sehr harte Fronten." Radfahrer hätten berichtet, was notwendig sei und die Stadt habe erst einmal immer nein gesagt. Verärgert habe Gergele damals vor allem die Art des Umgangs und das fehlende Verständnis für die Wichtigkeit eines funktionierenden und sicheren Radverkehrsnetzes. Das habe ihn motiviert, die Internetplattform aufzubauen. "Ok, Fotoapparat raus, schöne Texte geschrieben und dann einfach diese Seite aufzusetzen", so Gergele. Heute, so sagt er, habe sich der Tonfall, aber auch die Zusammenarbeit deutlich verbessert.

Stadt Halle: Konzepte für den Radverkehr

Im Gespräch mit Gergele wird mir klar, dass Radfahrende in der Verkehrsplanung noch immer weniger berücksichtigt werden als Auto- und Öffentlicher Nahverkehr – obwohl in den letzten Jahrzehnten durchaus einiges passiert ist.

So wurde bereits 1994 die Arbeitsgemeinschaft Rad, die später dann zum Runden Tisch Radverkehr wurde, eingerichtet. Seit 1997 gibt es einen städtischen Radverkehrsbeauftragten. Außerdem konnte die Länge der Radwege von 1995 bis 2018 nahezu verdreifacht werden, so die Stadt. Halle hat ein Radverkehrskonzept entwickelt, in dem Ideen und Pläne festgehalten werden, um die Stadt fahrradfreundlicher zu machen.