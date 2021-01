Die Grünen in Sachsen-Anhalt wollen das Land zum "Vorbild" bei Klimaschutz und Digitalisierung machen und den ländlichen Raum wieder besser anbinden. Das geht aus dem Entwurf eines Wahlprogramms für die Landtagswahl im Juni hervor, den ein Spitzentrio der Partei am Montag Journalisten vorgestellt hat.

Landwirtschaftsministerin Claudia Dalbert soll – geht es nach der Partei – auch in einer neuen Regierung wieder ein Ministerium übernehmen. Die Abgeordneten Cornelia Lüddemann und Sebastian Striegel führen die Landesliste an. Laut Lüddemann will man auch nach der Wahl wieder mitregieren: Es gehe für ihre Partei darum, "Antidemokraten von der Macht fern(zu)halten", so Lüddemann. Als Koalitionspartnerin für eine Minderheitsregierung stünde man nicht zur Verfügung.