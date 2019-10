"Die Situation ist nicht befriedigend, sie ist für uns ernüchternd." So beschreibt die Industrie- und Handelskammer Magdeburg, wie Geflüchtete derzeit in Betrieben in Sachsen-Anhalt integriert sind. IHK-Präsident Wolfgang März kritisiert hohe bürokratische Hürden, die verhinderten, dass Flüchtlinge Jobs und Unternehmen neue Mitarbeiter finden. Außerdem mangele es an Sprachkursen, in denen die Geflüchteten Deutsch lernen können.