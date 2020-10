Christian Scharf von der europäischen Bildungsstätte GoEurope in Magdeburg findet, dass die Menschen in Magdeburg die Bedeutung von europäischen Initiativen häufig unterschätzen.

"Wir leben in einer globalisierten Welt. Die Wirtschaft, die Firmen, die denken schon längst nicht mehr in Grenzen. Aber uns wird beigebracht, in Grenzen zu denken. Und das ist etwas, was wir mit unserem Programm aufbrechen können. Das heißt das Verstehen, globaler Zusammenhänge, ein interkulturelles Verständnis. Dass wir in der Arbeitswelt von Morgen in der Lage sein müssen, international in Teams zu arbeiten, all diese Dinge lerne ich in Begegnung. Ich öffne mich, stelle Vorurteile in Frage, entwickle eine ganz andere, ganzheitliche Persönlichkeit, als es mir möglich wäre, wenn ich das nur in meiner eigenen Region lerne. So lernen wir, dass echter Austausch nicht nur eine Sache ist eines friedlichen Europas, einer friedlichen Welt, zu der wir beitragen wollen, sondern dass auch die Entwicklungschancen junger Menschen davon abhängen, ob sie sowas kennenlernen konnten oder nicht."