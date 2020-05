Grenzdenkmal Hötensleben Wenn in einem Ort in Sachsen-Anhalt noch DDR-Grenzanlagen stehen

Hans-Joachim Ziemer war Soldat in Hötensleben. Er arbeitete zunächst in Magdeburg bei der Berufsfeuerwehr, lebte in Buckau. Er studierte zwei Jahre, um einen Job bei der Ortspolizei in Hötensleben anzunehmen. Im Ort lernte er seine Frau kennen. Seit 1973 wohnt er direkt an der Grenze. Von 1983 bis 1990 war er Abschnittsbevollmächtigter und verantwortlich für die Sicherheit im Ort. Nach der Wende verließ er die Polizei und arbeitete unter anderem als LKW-Fahrer in einer Firma in Niedersachsen.