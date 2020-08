Das Problem beginnt meist schon am späten Nachmittag, gegen vier, fünf Uhr. So beschreiben es Fahrer an der A2, ganz egal, woher sie kommen. Selbst da, wo die frühere Zollabfertigung beim Transit zwischen DDR und BRD eine Riesenbrache hinterlassen hat, bleibt nichts frei. Wo der Eiserne Vorhang war, ist ein Meer parkender Lkw zu sehen, blitzen die Autodächer in der Abendsonne. Es ist wie eine Nahaufnahme des Handelsverkehrs, der sich kreuz und quer durch Europa bewegt.

Und der in Deutschland, anders als zum Beispiel in der Schweiz, ganz massiv über die Straße führt. Mehr Ladung auf die Schiene umzumünzen, würde aber helfen. Das sagen Experten, selbst die Bundesregierung. Doch in Deutschland kommt das nicht voran. Das Statistische Bundesamt hat ermittelt, dass rund 72 Prozent aller geleisteten Tonnenkilometer im Güterverkehr in Deutschland auf Straßentransporte entfallen.

Hoffnung auf eine letzte Lücke – Raststätte Marienborn. Bildrechte: MDR/Mandy Ganske-Zapf

Das beschäftigt auch Steffen Kauert, der, wenn es um Autobahnen geht, der oberste Straßenbau-Planer im Land ist. Er glaubt nicht, dass sich diese Entwicklung in absehbarer Zeit ändern wird, schon weil der Onlinehandel – in Corona-Zeiten noch mehr – so wichtig geworden sei. Ihm ist bewusst, dass Platz für die Fahrer an allen Ecken und Enden fehlt – wobei er findet, bei der Sauberkeit hätten sie es auch selbst in der Hand. Wo das Land die Reinigungsfirmen täglich zu den Toiletten schicke, sehe es wenig später wie vorher aus. Um bautechnisch dranzubleiben, verfolge das Land seit Jahren die Strategie, bestehende Rastplätze umzuorganisieren – um bei gleicher Grundfläche mehr Stellplätze rauszuholen. Ein Komplettneubau dagegen hänge an langwierigen Genehmigungsverfahren.

Angst vor Ladungsdieben

Für den Rastplatz Lorkberg heißt das, zwölf 40-Tonner können seit kurzem zusätzlich parken, auch wenn das kaum aufzufallen scheint. Jeder konkrete Auftrag beim Fahrer drängt, sei es die Tour nach Nordrhein-Westfalen, Holland oder nur drei Stunden weiter bis ins kleine niedersächsische Schüttorf – das ist Dareks nächstes Ziel. Darek und sein Mitfahrer sind an diesem Abend ebenfalls hier untergekommen. Sie haben einen Alu-Grill aufgestellt, so einen kleinen für unterwegs, es brutzeln Würstchen und Fleischpatties. Gern ist Darek hier nicht, mal abgesehen von Hygiene und Versorgung: Er findet es gefährlich. Ein Kollege sei schon mal ausgeraubt worden, Geld, Telefon, alles weg.

Auch vor Ladungsdieben hat Darek Angst. Ein Fahrer will so etwas nicht erleben, nicht persönlich, mitten in der Nacht auf einem dunklen Rastplatz, ebenso wenig als Verantwortlicher für seine Ware. Doch Darek musste hier halten, der Tacho war unerbittlich, die erlaubte Lenkzeit vorbei, Pause, Nachtruhe. Das macht er klar. Dann sind die Würstchen fertig. Abendbrot. Sie steigen wieder ein, wie fast alle hier in ihren Kabinen sitzen – oder schlafen.

Dass sie das auf überfüllten Rastplätzen tun müssen, habe auch mit "Just-in-time" zu tun, sagt einer, der für die Initiative "Faire Mobilität" ständig mit Fahrern in Kontakt ist: Michael Wahl. "Lkw und Parkplätze sind die neuen Lager. Sobald die Ware beim Hersteller ankommt, wird sie weiterverarbeitet. So funktioniert Logistik heute", erklärt Wahl. Mit anderen Worten: Was Unternehmen durch "Just-in-time" an Lagerfläche bei sich sparen, weil sie Ware lieber punktgenau zum Fertigungsprozess ranholen, spiegelt demnach auch die Lage an den Autobahnen.

Die gute Nachricht ist: Es gibt Speditionen und Fabriken, da können viele Fahrer wenigstens duschen, wenn sie vom Be- und Entladen verschwitzt sind. Die schlechte: Die Sars-CoV-2-Pandemie hat das kompliziert gemacht. Zumindest zeitweise ließen viele Firmen die Fahrer nicht mehr ins Haus, als Eindämmungsmaßnahme zum Schutz der eigenen Mitarbeiter, wie viele berichten. Mancherorts gibt es jetzt mobile Duschen. Sanifair entschied sich, wenigstens drei Monate für alle frei zugänglich zu sein. Es gab auch Tankstellen und Autohöfe an der A2, die zogen es durch und ließen ihre Duschen offen.

Duschen – "3,50 Euro bitte!"

Inzwischen habe sich aber alles an den Autobahnen weitgehend normalisiert, sagt der Fahrer, der an diesem Abend in Marienborn Unterschlupf fand. Wer da entlang fährt, stellt fest, meist kann man für drei, vier Euro duschen – wobei er als inländischer Fahrer sagt, das sei teuer. Die Geldfrage spielt bei vielem rein: Ob ein Riesenparkplatz, wie er bei Vockerode von einem Investor angedacht ist, die Situation für die Fahrer verbessern würde? Nur, wenn der unentgeltlich wäre, sagt der Mann.

Neben Lohndumping ist der Faktor X, wie viel die Fahrer für ihr Leben unterwegs an Spesen erhalten. Nach allem, was man auf der Straße hört und zur Branche liest, fallen sie sehr unterschiedlich aus. Gerade auch für viele Fahrer aus Mittel- und Osteuropa ist das abends zur Parkplatzsuche ein Problem, weiI sie finanziell offenbar kaum eine Wahl haben: In Lorkberg etwa steht auch der Ukrainer Ruslan, 35, mit seinem Truck.

Er sagt, einen Autohof könne er sich nicht leisten. Autohöfe kosten Standmiete, bieten Komfort, sind geschützter, daher beliebt. Doch Ruslan sagt, sein Chef zahle das nicht. Also suche er nach kostenlosen Plätzen. Mit Lorkberg aber sei er zufrieden. Der Tankstellen-Parkplatz eine Abfahrt weiter wäre ihm heute Abend zwar lieber gewesen, sagt er, da hätte er sich wenigstens noch einen Kaffee holen können. Doch wagte er wohl nicht, weiterzufahren. Man kann nie wissen, wo der nächste Platz frei ist.