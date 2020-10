In Magdeburg ist am Freitag ein Junge ertrunken. Wie die Polizei berichtet, war der Zweijährige mit einer Kita-Gruppe am Neustädter See unterwegs, als er gegen Mittag plötzlich verschwand. Mit mehreren Einsatzkräften, einem Hubschrauber und Fährtenhunden wurde nach dem Jungen gesucht. Nach etwa einer Stunde entdeckten Polizisten den Zweijährigen leblos im See.