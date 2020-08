Kunst als Kommunikationsmedium

Jemand, der an der Verbesserung der multikulturellen Kommunikation in der Neuen Neustadt arbeitet, ist Sandy Gärtner. Sie ist Projektleiterin des Bundesmodellprojekts "Neustadt Utopolis", das den Ansatz verfolgt, Kunst- und Kulturangebote zu nutzen, um Menschen verschiedenster Altersstufen und kultureller Hintergründe in Kontakt zu bringen und Begegnungen entstehen zu lassen. Sandy Gärtner berichtet von einem starken Zusammenhalt in der Neuen Neustadt, der sich in der Coronazeit durch Aktionen wie die Nachbarschaftshilfe "Moritz hilft!" sogar noch gefestigt habe.

"Wir haben seit Anfang 2019 daran gearbeitet, hier Menschen in Kontakt zu bringen und erstmal Vertrauen aufzubauen. Das hat ein Jahr gedauert, aber das ist jetzt da, die Kommunikation funktioniert. Wir würden uns da auch manchmal wünschen, dass die Stadt bei Problemen öfter auf uns als "emotionalen Übersetzer" zurückgreift und das nutzt." sagt Gärtner.

Sandy Gärtner vom Projekt "Neustadt Utopolis" engagiert sich in sozialen Fragen in der Neuen Neustadt. Bildrechte: MDR/Leonard Schubert

Kommunikation der Stadt

Auch Lars Johansen und Christoph Hackel wünschen sich manchmal bessere Kommunikation von Seiten der Stadt. Es sei unempathisch, wenn Lutz Trümper, der Oberbürgermeister, über "Die Neue Neustadt" als Problemzone spreche. Das zeige, dass man eine Menge Arbeit zu leisten habe.

Aber wenn man das tut, ist dieser Stadtteil so vielfältig, so interessant für zukünftige Geschichten, dass ich glaube, dass einer der Zukunftsorte Magdeburgs, nicht nur durch die Bewohnerzusammensetzung, sondern auch durch das soziale Umfeld, tatsächlich hier ist. Lars Johansen, Kulturschaffender

Eigentlich sei dazu schon alles da, was es brauche. Man müsse es nur in den Vordergrund rücken und nutzen. Sie wünschen sich, dass auch die Stadt Signale setze, um die Neustadt weiter zu stärken. "Gelder für Projekte wie das Freiraumlabor am Breiten Weg könnten z.B. auch in der Neuen Neustadt investiert werden, und hier ein besonderes Kulturlabor entstehen", finden sie.

In der Lübecker Straße in der Neuen Neustadt existiert ein bunter Mix aus traditionellen und neuen Läden. Bildrechte: MDR/Leonard Schubert

Quartiersmanagerin und Quartiersstraßenmanagerin leisten Vernetzungsarbeit

Einen großen Beitrag zur Zusammenarbeit zwischen Anwohnern, Kulturschaffenden, Geschäfttreibenden und der Stadt leisten die Quartiersmanagerin Franziska Müller und die Quartiersstraßenmanagerin Juliane Salt. Beide sind erst seit wenigen Monaten im Amt, wurden aber von vielen Seiten ausdrücklich gelobt. Obwohl sich ihre Aufgaben unterscheiden, leisten beide viel Vernetzungsarbeit. Sie sammeln die Anliegen der Anwohner und der Geschäftsinhaber, stellen Projekte auf die Beine und fungieren als Sprachrohr zwischen den Menschen und der Stadtverwaltung.

Geschäftsstraßenmanagerin Juliane Salt will in der Neuen Neustadt zukünftig mehr Image-Arbeit leisten. Bildrechte: MDR/Leonard Schubert Juliane Salt findet, dass die Neue Neustadt viel besser ist, als ihr Ruf. An dem seien auch die Medien schuld, weshalb sie einen Fokus ihrer Stelle auf Image- und Öffentlichkeitsarbeit legen möchte. Auch die Zusammenarbeit von Bürgern, Stadt und Ordnungsamt wurde vor einigen Jahren durch die Eröffnung des Neustadtladens gestärkt und aufrechterhalten. Ansonsten arbeitet sie an Konzepten, wie die Aufenthaltsqualität in der Lübecker-Straße verbessert werden soll und tüftelt mit ansäßigen Gewerben an Lösungen für bestehende Probleme. Dabei helfen soll ein 15.000 € schwerer Font der Stadt, der für Investitionen in die Geschäftsstraße (hauptsächlich Lübecker-Straße) genutzt werden kann.

Obwohl es noch vieles zu tun gibt und wegen Corona einiges ausfallen musste, ist Juliane Salt schon jetzt sichtlich begeistert von der neuen Neustadt. Bei einem Rundgang bleibt sie immer wieder stehen, zeigt auf verschiedene Projekte und Läden, und berichtet begeistert. Sie sieht in dem bunten Mix, der den Stadtteil prägt, ganz klar eine Bereicherung.