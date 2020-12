Magdeburgs Obdachlosen-Helfer fordern von der Stadt Wärmehallen für Bedürftige. Das zeigen Recherchen von MDR SACHSEN-ANHALT. Da viele Geschäfte derzeit nicht geöffnet haben und auch viele öffentliche Gebäude geschlossen bleiben, fehlt es an Räumlichkeiten zum Aufwärmen.

Gabriele Bolzek wünscht sich einen Ort, an dem Obdachlose ohne Bedingungen übernachten könnten. Die 65-Jährige ist stellvertretende Leiterin der Bahnhofsmission in Magdeburg. "Ohne Punkt und Komma. An einen Aufenthalt sollten keine Bedingungen geknüpft sein", sagt Bolzek. Das sieht auch Benjamin Wischeropp so. Der 32-jährige Student dreht seit einigen Monaten mit Freundinnen und Freunden aus seiner Kirchengemeinde Runden durch die Innenstadt. Sie verteilen dabei Schlafsäcke und Decken und sprechen den Obdachlosen Mut zu. Er sagt: "Diese Menschen brauchen einen Ort, wo sie einfach sein können, wo sie sich aufwärmen können."

Nicht alle wollen ins Obdachlosenheim

Eigentlich gibt es diesen Ort auch. In der Basedowstraße in Magdeburg-Buckau befindet sich das Obdachlosenheim. Es bietet nach Angaben der Stadt 88 Menschen Unterschlupf, bis zu 20 Plätze können aufgestockt werden und auch für Obdachlose mit Haustieren gibt es vereinzelte Räumlichkeiten. Die Stadt teilt auf Anfrage mit: "Jede Einzelperson oder Familie, die obdachlos ist und die Aufnahme begehrt, wird untergebracht." Im Jahr 2020 seien pro Monat zwischen 15 und 30 Personen in der Einrichtung aufgenommen worden.

Das Obdachlosenheim in Magdeburg Bildrechte: MDR/Fabian Frenzel Das Problem aus Sicht der Obdachlosen: Hier gibt es Regeln. "Wer sich nicht daran hält, fliegt eben raus", sagt Bolzek. Zwar verstehe sie grundsätzlich die Regeln, "aber diese Leute wissen dann nicht wohin". Gerade in diesen Zeiten – mit Corona und Winter – sei das gefährlich. Wischeropp weiß von "seinen Obdachlosen", dass einige nicht in die Basedowstraße gehen, weil sie dort mit ihren Alkohol- und Drogenproblemen nicht unterkämen. "Es fehlt an niedrigschwelligen Angeboten".