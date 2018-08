Fragen und Antworten Zug-Attacke in Magdeburg: Angreifer schweigen

Zeugenaufruf Die Polizei sucht für die Vorfälle in Biederitz und am Barleber See nach Zeugen. Wer etwas gesehen hat, kann sich unter 0391/ 56549-555 bei der Bundespolizeiinspektion in Magdeburg oder in jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Auch die Bundespolizei-Hotline 0800/ 6888000 oder das Formular auf der Bundespolizei-Homepage kann für Zeugenhinweise genutzt werden.