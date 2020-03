Nach Überfällen auf eine Shisha-Bar in Magdeburg hat das Magdeburger Landgericht am Dienstag die Urteile gesprochen. Das Gericht verurteilte vier Männer aus dem Kaukasus wegen gefährlicher Körperverletzung zu Bewährungsstrafen zwischen neun Monaten und zwei Jahren. In das Urteil flossen laut Gericht teilweise andere Strafen mit ein. Zwei Männer wurden nach Jugendrecht verurteilt. Die Staatsanwaltschaft war ursprünglich von Schutzgelderpressung ausgegangen. Das Gericht sah dafür keine Anhaltspunkte.