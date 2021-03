Ehrenamtliche Hilfe ab Ende April

Nun sieht alles danach aus, als ob sich Florian Sosnowskis Wunsch erfüllen wird. Die Magdeburger Zahnärztin Nicole Primas, die auch im Vorstand der Zahnärztekammer Sachsen-Anhalt aktiv ist, wurde von einem Service-Club darüber informiert, dass die Bahnhofsmission ehrenamtliche Zahnbehandlung benötigt.

Da sie weiß, was für Probleme kranke Zähne machen können, war sie sofort motiviert. Als dann durch eine Praxisauflösung noch eine Spende mit Behandlungsutensilien zusammenkam, ergriff sie die Gelegenheit beim Schopf und begann mit der Organisation. Am Mittwoch fand ein Planungstreffen mit Florian Sosnowski statt und prompt wurde ein erster Termin für Zahnbehandlungen Ende April in der Bahnhofsmission vereinbart. Einmal pro Monat soll es dann einen Termin geben.

Florian Sosnowski leitet die Bahnhofsmission Magdeburg. Er versucht schon lange, Zahnbehandlung zu organisieren. Bildrechte: MDR/Niko Nowak

Ein Schreibtischstuhl als Behandlungssitz

In der Bahnhofsmission selbst können erstmal nur Kontrollen und einfachere Behandlungen vorgenommen werden. Dazu wird für den Behandlungstag ein Raum provisorisch eingerichtet, mit Stirnlampen und einem Schreibtischstuhl. Weitere Utensilien bringen die Zahnärzte selber mit. Auch Aufklärungs- und Präventionsarbeit könne ein Teil des Programms werden, überlegt Dr. Primas. Für Bedarf an intensiveren Behandlungen plant sie, ehrenamtlich Termine in den Praxen zu organisieren.

Erstmal soll es aber darum gehen, überhaupt zu den Menschen zu kommen und in gewohnter Umgebung Vertrauen aufzubauen, Untersuchungen anzubieten und die erste Not zu lindern. Für viele sei die Hürde zu groß, direkt alleine in eine Praxis zu gehen, erklärt Florian Sosnowski. Das Angebot wird selbstverständlich freiwillig stattfinden, Mitarbeiter aus der Bahnhofsmission wollen bei der Verständigung und anderen Fragen unterstützen.

Zahnärztin Nicole Primas ist motiviert, Menschen ehrenamtlich zu unterstützen. Bildrechte: MDR/Niko Nowak

"Am schönsten ist immer das Lächeln"

"Das Allergrößte wäre es, wenn wir den Menschen dadurch helfen, aus der sozialen Isolation rauszukommen", sagt Nicole Primas auf die Frage, was sie sich für die Zahnbehandlung langfristig wünscht. Gesunde Zähne bedeuteten einen Zugewinn an Lebensqualität. Am schönsten sei für Sie aber das Lächeln nach einer Behandlung, wenn die Menschen wieder selbstbewusst mit heilen Zähnen statt mit dunklen Stummeln lachen könnten.

Auch Florian Sosnowski geht es darum, dass Menschen wahrgenommen werden, die sonst eher am Rande der Gesellschaft stehen. Und darum, dass diese auf Augenhöhe behandelt werden, statt auf Ablehnung zu stoßen. Er hofft, dass die Zahnbehandlung ein dauerhaftes Angebot wird, das über viele Jahre lang angeboten werden kann. "Das wäre doch der Oberhammer, wenn Ärzte dazu bereit wären, das ehrenamtlich anzubieten", sagt er. Zur Probe sind erstmal drei Monate angesetzt.

Die ökumenische Bahnhofsmission ist eine Anlaufstelle für bedürftige Menschen in Magdeburg. Bildrechte: MDR/Niko Nowak

Hoffnung auf ehrenamtliche Helfer und kostenfreie Implantate

Wie genau die Zahnbehandlungen am Ende ablaufen und wie viele Menschen sich tatsächlich behandeln lassen möchten, das müsse während der Termine herausgefunden werden, sagt Florian Sosnowski. Nicole Primas hofft, dass sich viele, besonders junge Kolleginnen und Kollegen ebenso wie Zahnarthelferinnen und Helfer anschließen und für die ehrenamtlichen Schichten bereiterklären werden.

Alleine kann man das gar nicht stemmen. Dr. Nicole Primas, Zahnärztin